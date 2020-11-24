Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ

Экс-глава СБУ Василий Грицак. Фото: Укринформ

Бывшие военные чиновники, которых отправили в отставку за президентства Владимира Зеленского, получили при увольнении от 900 до 2,3 млн грн.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Журналисты установили, что бывший глава Управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении получил почти 805 тыс. грн. На посту он зарабатывал более 889 тыс. грн в год.

Бывший глава Службы безопасности Василий Грицак получил при увольнении 1,4 млн грн, а экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко - около 2 млн грн.

Министр обороны в правительстве Владимира Гройсмана Степан Полторак при увольнении с военной службы получил 1,9 млн грн. На посту он получал чуть больше 11 млн грн в год.

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев при увольнении получил 2,3 млн грн. Почти столько же, сколько зарабатывал в год.

Бывшему руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову при увольнении выплатили более 1,8 млн грн. В 2020-м ему "добавили" еще более 524 тыс. грн.

Раньше журналисты программы Bihus.info сообщали, что муж генпрокурорки Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из МВД, а затем возобновился и получил за это более 770 тыс. грн. Он работает заместителем начальника департамента киберполиции.