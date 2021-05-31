Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова

"В названии партии должно быть слово "олигархическое", поскольку речь идет о влиянии Ахметова, Новинского, Колесников сам олигарх", говорит Николай Давидюк. Фото: НТА

Бывшему вице-премьеру в правительстве Азарова Борису Колесникову, который заявил о создании партии "Украина – наш дом", не стоит рассчитывать на победу на следующих парламентских выборах. Его политсила может стать только медийным конкурентом ОПЗЖ, об этом Gazeta.ua рассказал политолог Давидюк Николай.

"Имеет ли эта партия перспективы? Весьма сомнительные и маленькие. Даже учитывая большой медийный ресурс. Кабинетные сантименты отдельных политиков должны оставаться кабинетными. Но если они готовы тратить миллионы долларов и потом объяснять, почему партия провалилась, это их право", – отмечает политолог.

В электоральном поле на юго-востоке есть запрос на проукраинскую партию, которая будет защищать людей, говорит Давидюк. "Но не олигархов, которые родом с этого региона. ОПЗЖ уже перезрела, потому защищает каналы и кошельки олигархов. Но не защищает интересы людей, которые там живут. Так же с этой партией. Они не пришли защищать людей, малых бизнесменов. Эти партии решили создать междоусобицы ", – добавляет политолог.

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"Партия, которая начинает свою работу, украв название проекта Черномырдина 1990-х годов, гордиться оригинальностью не может. В названии должно быть слово "олигархическое", поскольку речь идет о влиянии Ахметова, Новинского. Колесников сам олигарх, имеет СМИ, производство, капитал. Проект ментально старый. Это 2004 - 2010 годы. Сегодня люди мыслят совсем по-другому ", – говорит Давидюк.

Проект Колесникова может стать медийным конкурентом ОПЗЖ, отмечает Давидюк. "Но у "Опоплатформы" электорат смогут забрать только органические партии. На выборах партия Колесникова не сможет претендовать на какие-то победы".

Борис Колесников, экс-вице-премьер Украины, народный депутат нескольких созывов от "Партии регионов", создал партию под названием "Украина – наш дом". Заявленной целью партии является "восстановление суверенитета и" реальной государственности" Украины и рост экономики с повышением социальных стандартов". Колесников также заявил, что хочет "принять новую Конституцию и перейти на парламентскую модель государственного правления с двухпалатным парламентом".