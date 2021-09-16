Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование

Фонд Петра Порошенко продолжает системно помогать украинским военным. В начале сентября 10 горно-штурмовая бригада получила от Фонда камеры системы наблюдения и оптической разведки. Они должны предотвратить внезапное наступление врага и повысить безопасность наших воинов. Порошенко уверен, что жизнь украинского военного - самая большая ценность. Поэтому когда оккупант повредил одну из камер, на ее замену было закуплено еще три.

"Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов. Я лично имел возможность убедиться в качестве работы этой системы, когда можно с блиндажа спокойно наблюдать за движением оккупантов и давать отпор", - объясняет Петр Порошенко.

Всего на оснащение бригады современной системой видеонаблюдения у Порошенко уже потратили более 2 миллионов гривен. Стоимость этой партии оборудования составила 170 тыс. гривен.

Как известно, Петр Порошенко системно помогает армии еще с начала войны. За пять лет президентства он потратил на благотворительность и поддержку украинских военных более 1,5 млрд гривен. По меньшей мере 550 млн грн пошло на нужды армии. В прошлом году пятый президент потратил на благотворительность еще 150 млн гривен. По оценкам экспертов, это одно из крупнейших вкладов в помощь армии за весь период независимости.

По данным Гражданской сети ОПОРА, Петр Порошенко возглавил рейтинг народных депутатов, которые делали благотворительные взносы с заработных плат в 2020 году.

По подсчетам волонтеров, только за последние несколько месяцев силами Фонда Порошенко системой видеонаблюдения оборудованы 42 километра фронта. Это 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 горно-штурмовая бригада.

Порошенко уверен, что важно помогать армии не только финансово, но и поддерживать боевой дух воинов. Поэтому поезд на восток - это уже традиция. За лето пятый президент не раз ездил на передовую, чтобы лично передать военным комплект видеонаблюдения и пожать руки нашим защитникам.

"Здесь, на "передке" - лучшие люди. Настоящие воины, настоящие герои. Мы сюда приехали, чтобы их поблагодарить за ту огромную работу, которую они делают. Спасибо и уважаю ваш подвиг", - отметил пятый президент.

Команда Порошенко всегда пытается порадовать военных и помочь даже в мелочах. На фронт привозят сезонные фрукты и вкусности, спрашивают о потребностях и настроении. Как признаются бойцы, доброе слово иногда более ценное, чем все привезенное оборудования.

Когда стало известно, что Минобороны прекратило закупать маскировочные сетки, волонтеры начали собираться в офисе "Европейской солидарности" каждые выходные, чтобы собственноручно плести сетки для фронта.

Напомним, что Петр Порошенко помогает не только военным. Когда в Украину пришла эпидемия, власть была беспомощна и оставила наших врачей на передовой борьбы с коронавирусом. С первых дней пандемии Фонд Порошенко закупил более 157 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировал закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ и 100 кислородных концентраторов. Помощь Порошенко получили более 200 медицинских учреждений. Средства Фонда закупили и собрали 50 000 продуктовых наборов. Помощь получили люди из группы риска, которым очень важно оставаться дома - пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью.