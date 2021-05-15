МИД Украины жестко ответил Путину на упреки о преобразовании в антипод России

Представитель МИД пояснил Путину, почему Украина не антипод России. Фото: Детектор Медиа

Заявление российского президента Владимира Путина о том, что Украина превращают в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве, считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Кремлю не стоит вмешиваться в дела других стран, а сосредоточиться на проблемах россиян. Украина как суверенная нация самостоятельно определяет вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей" русского мира "не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - сказал в комментарии РБК-Украина.

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Добавил, что "географию изменить нельзя", а потому после завершения войны в Донбассе и деоккупации украинских территорий Украины и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Путин заявлял, что "Украина медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какой-то площадке, с территории которого мы постоянно, судя по всему, будем получать новости, которые требуют особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации ".