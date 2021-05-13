МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

В МИД советуют украинцам не ехать в Израиль и Палестину. Фото: Украинская правда

Министерство иностранных дел Украины посоветовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину из-за эскалации противостояния.

Тем гражданам, которые находятся на территории Израиля и Палестины, следует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также неукоснительно выполнять их требования и инструкции, сообщает пресс-служба МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке.

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Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке снова перешел в горячую фазу. Сейчас самое обострения в регионе с 2014 года. Всего с сектора Газа выпустили по Израилю уже более 1000 ракет.