МИД Украины проверяет информацию о задержании экс-министра Николая Рудьковского

МИД Украины проверяют информацию о задержании экс-чиновника Николая Рудьковского. Фото: gdb.rferl.org

Министерство иностранных дел Украины проверяют информацию о задержании в Москве бывшего министра транспорта Николая Рудьковского.

"Мы сейчас проверяем эту информацию. Нам необходимо официальное подтверждение. Если информация о задержании подтвердится, ему окажут помощь, как и любому гражданину Украины. Пока ждем точных сведений от компетентных органов", - заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, сообщает "Гордон".

Информацию о задержании Рудьковского опубликовало информагентство "Москва" 1 октября. В статье журналисты ссылаются на местные правоохранительные органы.

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Экс-министр находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 2014 года. Рудьковский бросил камень в посольство РФ в Украине, российские следователи возбудили уголовное дело. В мае 2016 Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политика.

Николай Рудьковский был министром транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах.

Украинский политтехнолог Тарас Березовец высказал свое мнение по поводу ареста экс-чиновника.

Экс-министра Рудьковского поймали на курорте в Дубае с поддельным иракским паспортом. В процессе задержания у него обнаружили также несколько паспортов других стран.