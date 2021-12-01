МИД ответили белорусскому диктатору по поводу заявлений о оккупированный Крыме

Кулеба ответил Лукашенко. Фото: РБК

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко об оккупированном РФ Крыме.

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, которое регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия", — заявил министр, сообщает Укринформ.

Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это станет непоправимым ударом по украинско-белорусским отношениям. Кулеба заверил, что тогда Украина "будет действовать по полной программе":

"Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", сказал Кулеба.

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Александр Лукашенко заявил, что после так называемого референдума Крым "де-юре стал российским". По его словам, он планирует в ближайшее время посетить Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, что и будет означать признание его оккупации.