МИД отреагировал на упреки Путина в сторону Украины

РФ во главе с Путиным уже в восьмий год ведет гибридную войну в Укрине. Фото: Reuters.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина не вернула РФ зарубежные активы СССР – манипуляция фактами.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает издание "Интерфакс".

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"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - объяснил спикер.

Николенко объяснил, что в 1994 году Киев и Москва подписали "нулевой вариант" соглашения, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю внешнего государственного долга СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Украина в свою очередь должна была передать России свою часть активов СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса необоснованно", - подчеркнул Николенко.

12 декабря российское издание "Интерфакс" сообщило, что президент России Владимир Путин заявил, что Украина не вернула России зарубежные активы СССР.