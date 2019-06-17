МИД Британии: ЕС собирается пересмотреть условия Brexit

Лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к проведению переговоров об условиях Brexit с новым премьер-министром Великобритании.

"В ЕС говорят, что если к ним обратится британский премьер-министр, у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о границе в Северной Ирландии, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей", - заявил глава британского МИД Джереми Хант, сообщает ВВС.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 апреля предупредил во время выступления в Европарламенте, что при отсутствии соглашения о Brexit придется решить три главные проблемы, прежде чем определять дальнейшие отношения с ЕС.

Первая проблема касается защиты прав и свобод граждан, воспользовавшихся своим правом свободного передвижения в Brexit. Вторая - уважение Британией собственных финансовых обязательств, которые страна должна как член ЕС. Третья проблема, требующая безусловного решения, - соблюдение духа и буквы так называемого соглашения "Доброй пятницы", по которой были достигнуты мир и стабильность в Северной Ирландии и целостность рынка на острове Ирландия.