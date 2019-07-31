Международные партнеры Украины дали высокую оценку деятельности МВД во время парламентских выборов. Фото: UA | TV

Международные наблюдатели подтвердили, что МВД обеспечило честные выборы – эксперт

Парламентские выборы прошли честно и министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым реагировало на правонарушения вне зависимости от политических цветов нарушителей.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, высокую оценку деятельности МВД дали международные партнеры Украины, которые следили за избирательным процессом.

"Есть информация из посольства США и от международных наблюдателей о том, что министерство внутренних дел – Нацполиция, Нацгвардия и другие подведомственные органы – во главе с Арсеном Аваковым выполнили свои международные обязательства и обязательства в рамках Конституции Украины – они обеспечили честные выборы. В международном обществе это никто не подвергает сомнению… Есть факт – выборы прошли честно, и никто не работал ни против кого. Если были такие случаи, то МВД реагировало. В частности, была создана соответствующая система по фиксации нарушений", - отметил он.

Также Кучухидзе обратил внимание на аполитичность руководства МВД во время избирательного процесса.

"Аваков публично никого не поддерживал, не призывал голосовать за кого-то, а удалился от избирательного процесса. Его подчиненные взяли пример из его поведения", - считает эксперт.