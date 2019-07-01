Место голосования на выборах изменили уже более 27 тысяч украинцев

Украинцы меняют место голосования. Фото: РБК

В Украине 27 тысяч 778 украинцев изменили по состоянию на 30 июня место голосования на внеочередных выборах народных депутатов.

Временно изменили место голосования 433 жители Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя. Кроме того, прошли такую ​​процедуру 6858 жителей Донецкой области и 3743 - Луганской, сообщается на сайте Государственного реестра избирателей.

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Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля. ЦИК на этих выборах упростила изменение места голосования. В частности, сейчас для этого не нужно предоставлять документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Достаточно заявления и паспорта.