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четверг, 11 июля 2019 12:00

Местный чиновник передумал подавать на президента в суд

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Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок передумал судиться с президентом.

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок возмущен тем, что его конфликт с президентом Владимиром Зеленским использовали как провокацию пророссийские СМИ, и заявил, что передумал подавать на него в суд.

Об этом он сказал на видео, обнародованном ночью, пишет "Главком"

"Из-за того, что инцидент использовали пророссийские силы и телеканалы, и пытаются сделать из этого провокацию, поэтому я вышел в эфир. Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента", - сказал Годунок.

Он объяснил, что конфликт на совещании 10 июля с президентом возник потому, что "окружение Зеленского подало ложную информацию".

"Это небольшое недоразумение, которое завтра пройдет", - заявил чиновник.

"Я не хочу раскачивать ситуацию в стране, когда враждебные каналы пытаются использовать эту ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего президента", - отметил секретарь Бориспольского горсовета.

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10 июля президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунок со встречи за то, что тот ранее был осужден.

Перепалка между главой государства и чиновником произошла в Борисполе.

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