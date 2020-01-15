Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром - социсследование

Рейтинг действующего мэра Виталия Кличко в начале 2020 года составляет 31%, второе место занимает бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать почти 20% киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое провели с 8 по 11 января в столице Украины.

Рейтинг кандидатов без учета партии:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

С учетом партийной поддержки в списке лидеров предвыборной гонки оказались:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21% опрошенных киевлян еще не определились со своим выбором.

По сравнению с рейтингом, обнародованным в ноябре 2019 года, изменилась узнаваемость кандидатов. У телеведущего Андрея Пальчевского она выросла с 63% до 64,2%. У действующего мэра Виталия Кличко упала с 96 до 94%. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась.

Рост рейтинга Андрея Пальчевского связан в первую очередь с его медийной активностью, считают эксперты.

"Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах... Он медийно очень активный", - отметил эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов.

Напомним, с ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

"Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он, вообще, сейчас является рекордным: если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху в 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%", – отмечает директор Центра общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов.

Николай Спиридонов также прокомментировал шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему "1" и "2" по пятибалльной шкале. Политический консультант отметил, что Кличко считают "твердым двоечником". Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике.

Социологическое исследование провели в Киеве. В его рамках опросили 1,5 тысячи граждан Украины старше 18 лет, которые проживают в столице.