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среда, 15 января 2020 12:53

Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром - социсследование

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Рейтинг действующего мэра Виталия Кличко в начале 2020 года составляет 31%, второе место занимает бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать почти 20% киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое провели с 8 по 11 января в столице Украины.

Рейтинг кандидатов без учета партии:

Виталий Кличко - 30,9%
Андрей Пальчевский - 19,7%
Сергей Притула - 9,9%
Николай Томенко - 9,2%
Александр Попов - 7%
Александр Ткаченко - 6,4%
Дмитрий Гордон - 4%
Андрей Билецкий - 3,9%
Борислав Береза - 2,9%
Андрей Ильенко - 2,1%
Владимир Бондаренко - 2,3%

 

С учетом партийной поддержки в списке лидеров предвыборной гонки оказались:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%
Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%
Александр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергей Притула ("Голос") - 10,3%
Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%
Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%
Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%
Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%
Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%

21% опрошенных киевлян еще не определились со своим выбором.

По сравнению с рейтингом, обнародованным в ноябре 2019 года, изменилась узнаваемость кандидатов. У телеведущего Андрея Пальчевского она выросла с 63% до 64,2%. У действующего мэра Виталия Кличко упала с 96 до 94%. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась.

Рост рейтинга Андрея Пальчевского связан в первую очередь с его медийной активностью, считают эксперты.

"Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах... Он медийно очень активный", - отметил эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов.

Напомним, с ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

"Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он, вообще, сейчас является рекордным: если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху в 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%", – отмечает директор Центра общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов.

 

Николай Спиридонов также прокомментировал шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему "1" и "2" по пятибалльной шкале. Политический консультант отметил, что Кличко считают "твердым двоечником". Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике.

Социологическое исследование провели в Киеве. В его рамках опросили 1,5 тысячи граждан Украины старше 18 лет, которые проживают в столице.

Politeka
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