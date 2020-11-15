Местные выборы: ЦИК внесла изменения в состав избиркомов

Всего комиссия прекратила полномочия 5312 членов территориальных избирательных комиссий. Фото: ЦИК

На заседании Центральная избирательная комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий. Всего комиссия прекратила полномочия 5312 членов территориальных избирательных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Из них - 367 председателей ТИК, 312 заместителей председателей ТИК, 372 секретарей ТИК, 4261 члена ТИК.

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Ранее в комиссии сообщили, что карантин выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на выборах в ряде населенных пунктов Украины.