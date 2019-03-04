Местные элиты диверсифицируют риски: колоны БПП за Зеленского и Порошенко на Житомирщине и Черниговщине

До 2014 года я работал в основном по Луганской области (региональное КВУ), а с 2014 года системно занимаюсь Житомирской и Черниговской областями. Проводя сейчас обучение членов избирательным комиссий, наблюдателей и исследование сетей подкупа, я не вижу острого противостояния. Иными словами, не чувствуется "последний бой" и распределение местных элит между воющими "не на жизнь, а на смерть" полководцами.

На сегодня есть три самых рейтинговых кандидата: Владимир Зеленский (новичок), а также мастодонты украинской политики Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Естественно, этих трех кандидатов называю по опубликованным версиям социологических исследований. То есть без учета массовых фальсификаций – выдачи бюллетеней за "заробитчан"/умерших и переписывания протоколов (темы следующих публикаций). А также с игнорированием массовых отказов респондентов при соцопросах — значительная часть со стороны продавших голос и не желающих признаться в этом. И некоторых эффектов, вызванных войной, культивируемым национализмом – когда озвучивать позицию становится небезопасно, но не проводятся исследования уверенности в победе или мнения соседей (что позволяет респонденту высказать свое мнение без привязки к своей личности).

И главное – без учета наличия / отсутствия организационной сети. Может молодежь и готова поддержать "новое лицо" Владимира Зеленского: только есть ли у него люди (полевая составляющая)? — которые:

- соберут данные о сторонниках / противниках на конкретных избирательных участках (нет данных по каждой квартире/дому с контактами для работы колл-центров – это не избирательная кампания, а публичный имитационный онанизм участия в выборах на фоне острой организационной импотенции);

- организуют смену ими избирательных адресов – или приезд на день голосования к мамам/бабушкам по месту прописки;

- выгонят их на избирательные участки организованным подвозом, или хотя бы обзвоном в день голосования: проголосуйте до 12-00, чтобы штабы конкурентов увидели вал голосов и отказались от докупки голосов и фальсификаций на уровне избирательных комиссий – в прозрачных урнах было видно кипы бюллетеней за Зеленского;

- организуют толпы психологического давления на проблемных избирательных участках, и особенно у 199 окружных избирательных комиссий…

Адекватной аналитики в публичной сфере по регионам нет. Поэтому расклады по Житомирской и Черниговской области будут познавательными, и возможно вскроют "тихое болото" президентских выборов 31.03.2019…

Или может только мне кажется, что "последний бой – он важный самый" — это не об этих тихих и размеренных выборах? – Как будто никто ничего не потеряет, а значит, не о чем не беспокоится…

Житомирщина

Организатором кампании Владимира Зеленского объявлен Евгений Яремчук, который также зарегистрирован доверенным лицом по округу №62 (Житомир). В окружную комиссию №62 от кандидата Зеленского включен бывший подполковник СБУ Ярослав Ващенко – многолетний ОДР по таможне. Он претендовал возглавить житомирскую таможню после Майдана-2, но был сбит командой "винницких" Продана-Гройсмана. — Не пожелавших усиливать житомирскую элиту контролем над десятками тысяч контрабандных авто и других товаров.

Евгений Яремчук является совладельцем медиа-холдинга, в который входят рекламные агентства и сайт "Житомир-инфо". Этот сайт многие годы был рупором команды Блока Петра Порошенко и ее сателлитов. И лишь исключение янтарного Борислава Розенблата из фракции БПП, привело к проявлению критических ноток в информационной политике.

Возможная причина: советник Уляны Супрун, экс-заместитель Житомирского городского головы (2015-2018 – курировал медицину и образование) и двоюродный брат нардепа Борислава Розенблата – Матвей Хренов, является многолетним партнером Евгения Яремчука (Хренова Е.Ю. 66,6% в Центре оздоровления спины) и планирует баллотироваться на должность Житомирского городского головы. А как известно, эту должность занимает Сергей Сухомлин – экс-глава областной организации БПП, передавший руководство организацией своему многолетнему бизнес-партнеру и сослуживцу Александру Рабиновичу. Так как в случае утраты должности вице-премьера, по городу в народные депутаты будет баллотироваться Геннадий Зубко, тандему Сухомлин-Рабинович важно сохранить власть в городе.

Матвей Хренов и Евгений Яремчук в одной лодке

Действующий губернатор – Игорь Гундич, возглавлял избирательный штаб Сергея Сухомлина в 2015 году. И запустив пиар-проект об 1 млн. грн. областных грантов для общественных организаций, включил в координационный совет и Евгения Яремчука. Финансирование выделялось и ранее, и до президента Порошенко – но красиво оформлена программа была именно Игорем Гундичем.

Доверенным лицом Владимира Зеленского в округе №63 (Бердичев), назначен Богдан Кицак – кандидат в депутаты горсовета по списку "Самопомічі". Аналогично доверенным лицом в округе №67 (часть Житомира и юго-западные районы области) назначен Ревнивцев Александр Борисович – кандидат по списку "Самопоміч" в Житомирский горсовет.

"Самопоміч" является партнером БПП в облсовете и горсоветах Житомирской области. По спискам этой партии прошла и секретарь Житомирского горсовета Наталья Чиж, и секретарь Бердичевского горсовета Юлия Лефтер, и формальный организатор отставки Анжелики Лабунской в облсовете – депутат Елена Галагуза. Заместитель министра регионального развития Геннадия Зубко (еще и вице-премьер) – Эдуард Кругляк, также баллотировался по списку "Самопомічі" в Житомирский областной совет. Закономерно, что заведя колону своих людей под знамена Андрея Садового в 2015, местное БПП часть этой колоны переводит теперь под знамена Владимира Зеленского?

Но самая вкусная "вишенка на торте" — округ №66 в Малине. В 2014 году БПП сняла там кандидата Михаила Пухтаевича, отдав округ "Народному фронту". Находящийся под судом о мошенничестве Михаил Пухтаевич, всплыл 1-м заместителем Геннадия Москаля в Луганской военно-гражданской администрации. Недавно отдал свою телекомпанию "СК-1" главе областной БПП Александру Рабиновичу. И вполне может желать забрать этот единственный в области бесхозный округ со слабым нардепом Павлом Дзюбликом. – Если только Сергей Пашинский на округе №64, не позовет в соседи на округ №66 Александра Турчинова! Или это работа сообща на Александра Турчинова – страховка Петру Порошенко от окончательного крена "Народного фронта" к "Батьківщине" вслед за Аваковым?

На этом фоне просто удивительное совпадение: доверенным лицом Владимира Зеленского в округе №66 стал Кипоренко Юрий Дмитриевич – многолетний руководитель житомирского КВН. Могли команды обходиться без поддержки местного бизнеса? А "Девчонки из Житомира" на этапе становления?

Черниговщина

В публикации "Порошенко потерял клан на Черниговщине?" я озвучивал потенциальный переход Черниговской области под контроль Валерия Давиденко – с назначением Александра Мысныка на должность главы облгосадминистрации. С огромным трудом и задержкой, назначение состоялось указом президента от 28.11.2018. До сих пор – прошло 3-месяца, не проведена массовая замена ключевых лиц исполнительной власти Черниговщины: заместителей главы облгосадминистрации и руководителей департаментов/управлений; глав и заместителей глав райгосадминистраций. Во многом команда Александра Мысныка выглядит как временщики под одну конкретную задачу – проведение президентских выборов.

Да и сам Александр Мыснык слабая фигура: на его политической карьере можно было бы поставить крест — будучи главой Менского райсовета, он проиграл выборы 30.04.2017 на должность главы Менской городской ОТГ взятому на взятке радикалу (во время избирательной кампании в соседнем Сосницком райсуде слушалось уголовное дело)! Теперь дали шанс "рыть землю" за Петю, или используют перед окончательной политической утилизацией?

Совсем по-другому смотрится команда "Нашего края" под кураторством народного депутата Украины Валерия Давиденко – сейчас разделена на две колоны, одна из которых занимается Владимиром Зеленским! Интересно, это проблемы с назначением Александра Мысныка поколебали уверенность во власти Петра Порошенко и вынудили искать альтернативного лидера?

"Наш край" — это близкий к БПП проект, который курировал Виталий Ковальчук. Виталий Анатольевич в свое время занимался штабом "УДАРа" Виталия Кличко, а затем стал заместителем главы администрации президента (сейчас глава штаба Петра Порошенко). С технологической целью, дабы не допустить реванша "Опоблока" и усилить влияние команда президента на юго-востоке, был запущен проект партии "Наш край" — из числа бывших регионалов. Теперь уже экс-мэр Чернигова регионал Александр Соколов, и экс-заместитель министра сельского хозяйства времен Виктора Януковича — Валерий Давиденко, органично представляли проект в Черниговской области.

На местных выборах-2015 – когда житомирское БПП вело вторую колону через "Самопоміч", черниговское БПП взаимодействовало с Аграрной партией. А также, получило резервную колону – в лице остро конкурировавшей на региональном уровне команды "Нашего края". Уже с конца 2017 года, на Черниговщине БПП и "Наш край" стали кооперироваться на выборах ОТГ – Киев свернул конкуренцию и противостояние между проектами.

Итак, лидером региональной "Зе-команды" стал Павел Халимон – доверенное лицо Владимира Зеленского по округу №209. В 2015 году он баллотировался по спискам "Нашего края" в Черниговский облсовет (7,8% голосов округа) и Прилукский райсовет (1,75% голосов на округе; худший результат списка) — как глава регистрационной службы Прилукского районного управления юстиции. Его коллега – экс-замглавы исполнительной службы, теперь от Владимира Зеленского возглавляет окружную избирательную комиссию №210 (Прилуки). А членом ОВК №209 (Нежин) от кандидата Зеленского, является баллотировавшийся в 2015 году по спискам "Нашего края" в Прилукский горсовет Андрей Зорий.

Доверенные лица Владимира Зеленского по Чернигову — Поляков Антон Эдуардович в округе №205 и Кулинич Екатерина Валериевна в округе №206, являются креатурами Сергея Гривко. В частности, Антон Поляков заменил Сергея Гривко на должности главы ГО "Украинский центр противодействия преступности и коррупции". А Екатерина Кулинич входила в инициативную группу по созданию "Черниговского молодежного городского совета", которую продвигал Сергей Гривко (был и секретарем инициативной группы). В 2015 году Сергей Гривко баллотировался по спискам "Нашего края" в Черниговский горсовет. Затем занимался молодежкой "Нашего края", поддержкой фракции в горсовете и выборами в ОТГ Черниговщины. Многолетняя работа на Валерия Давиденко и вот всплыл волонтером в "Зе-команде". А зарабатывать на жизнь где – ходить по старинке на офис "Нашего края"?

Если брать не публичную часть – команду технологов Валерия Давиденко и "Нашего края", то она тоже разделилась. Человек Валерия Давиденко, отвечающий за СМИ в штабе "Нашего края" Александр Корниенко, теперь в центральном штабе Зеленского и публикуется в его канале. Более интересный персонаж — Алексей Голубович, фактический руководитель кампании Порошенко в области, по "случайности" координирует работу ушедших структур в команде Зе. Цель такой координации вполне объяснима – инициатор разделения стремится не потерять контроль, и при этом не светиться. Есть и другие, менее известные, которые в одно мгновение оказались в структурах новой команды.

Ключевой контролер-организатор Леся Сингаевская (родом из Житомирщины) – помощница Валерия Давиденко, теперь занимается избирательной кампанией в облгосадминистрации. Однако Леся Сингаевская не подана на должность ни первого заместителя главы Черниговской ОГА, ни просто заместителя – и не замечена в районных турах за Порошенко. Учитывая ее прошлую работу на старших партнеров Валерия Давиденко – команду Николая Присяжнюка (министра с/х 2010-2014 и куратора аграрного направления в команде Юрия Иванющенко и Василия Арбузова), она вполне могла выйти на публичную должность в облгосадминистрации. Однако тайно курирует другой проект. Не сложно догадаться какой: ждем публикации предложенных "от народа" списков кандидатов в народные депутаты от "Зе-команды" — не удивлюсь, если по Черниговщине его возглавит Леся Сингаевская…

Важно понимать, что с технологами, орговиками и публичными людьми в структуре "Нашего края", произошло фактическое разделение на местах, которое приведет к сюрпризам для обоих кандидатов.

Лица разделившей команды "Нашего края"

Выводы

Разделяя свой организационный, медийный и финансовый потенциал между двумя кандидатами – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, местные элиты БПП вредят обоим кандидатам. Для Петра Порошенко важен сейчас каждый голос: любое организационное ослабление его команды может привести к поражению. А если во второй тур выйдут и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский – то на чью победу будут работать местные элиты, вообще непонятно.

Видя работу влиятельных кураторов БПП "на два фронта", многие рангом ниже утвердятся во мнении, что Петр Порошенко не проходной. Именно осознание этого факта, подтолкнуло и Валерия Давиденко, и тандем Сухомлина-Рабиновича диверсифицировать риски и предложить часть своих ресурсов кандидату Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский рискует вроде бы меньше: если нет свой организационной сети – и добрые самаритяне из БПП предлагают сами ее построить, то может и имеет смысл согласиться? – И денежка целей будет, и нервов на первом этапе меньше придется тратить! Но за все в этой жизни приходится платить. Во-первых, недостаточной мобилизацией – так как областные команды взаимодействуют с командой конкурента Петра Порошенко. А значит, меньше вероятность победы, ведь никто не захочет привлечь внимание киевских санитаров из Генпрокуратуры и СБУ усиленной работой на Владимира Зеленского!

Во-вторых – снижение организационного потенциала на осенние парламентские выборы. В общем, сэкономив сейчас и отдав регионы на откуп "бессребреников", политик Зеленский потеряет шанс на консолидацию олигархии с региональными элитами в первом туре (как под Петра Порошенко в 2014). И мандаты будущей фракции "Зе-команды" в Верховной Раде.

Будет потерян и главный потенциал – вменяемые избиратели, которые ищут "новые лица". Если на местах Владимиром Зеленским будут заниматься "те же" – то где новые лица? В несбыточных мечтах – бурных фантазиях беззубых граждан, проигрывающих битву за битвой олигархии, этноархаике и деградации в войне за будущее Украины?