Меркель поддержала изменения Минских соглашений

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". Фото - REUTERS

Минские соглашения не является "окаменевшим документом".

Но для реализации им необходима "гибкость". Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

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"Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должны ли эти соглашения "окаменеть" или можно вернуть их к жизни?"- отметила Меркель, передает DW.

По ее словам, в том числе с помощью мер, принятых Владимиром Зеленским после его избрания, появилась возможность придать этому документу "движение" и "эластичность".

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.