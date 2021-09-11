Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
1 Просмотров: 1449
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
Просмотров: 963
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 2853
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 27252
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 792
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 423
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3411
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 396
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 648
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Фото
Все фото
7
19
3
3
7
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
В Раде власть назвали мафией - &quot;слуга народа&quot; ломал микрофон и устроил драку
В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
Видео
Все видео
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Интервью
1/5
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2106
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 11448
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2655
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1476
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1242
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 396
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
суббота, 11 сентября 2021 20:43

Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину

  Комментировать
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Фото: DW

Правительство Германии поддерживает проект "Северный поток-2", но при этом планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы обсудили энергетические отношения. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа", - сказала Меркель.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и после окончания срока действия договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Россия начнет поставлять газ по "Северному потоку-2"

"Эта тема будет, безусловно, и в дальнейшем на повестке дня", - отметила Меркель и добавила, что будущее правительство ФРГ обязано обеспечить сохранность транзита.

Канцлер сообщила, что Берлин намерен преодолеть разногласия между Германией и Польшей по вопросу "Северного потока-2".

"Это наша цель. Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России о том, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу", - сказала Меркель.

Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.

США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Произошел самый большой теракт современности

Установили памятник жертвам Голодомора

Самое читаемое
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 27252
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном &quot;Металлисте&quot;
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
 Просмотров: 11457
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10539
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 8694
Приказали перевести украинский язык на латиницу
Приказали перевести украинский язык на латиницу
 1 Просмотров: 6714
Политика
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
7
 1 Просмотров: 1449
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба 2 Просмотров: 459
Годовщина терактов 11 сентября: Зеленский выразил соболезнования США
Годовщина терактов 11 сентября: Зеленский выразил соболезнования США Просмотров: 54
Директоров СМИ на детектор лжи: о чем хочет узнать Малюська
Директоров СМИ на детектор лжи: о чем хочет узнать Малюська 1 Просмотров: 180
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС 2 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
У Путина отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной агрессии РФ
4
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
4
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
2
Зеленский: "Мы выстояли, не утонули"
Голосов: 8238
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть