Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину

Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Фото: DW

Правительство Германии поддерживает проект "Северный поток-2", но при этом планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы обсудили энергетические отношения. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа", - сказала Меркель.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и после окончания срока действия договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа.

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"Эта тема будет, безусловно, и в дальнейшем на повестке дня", - отметила Меркель и добавила, что будущее правительство ФРГ обязано обеспечить сохранность транзита.

Канцлер сообщила, что Берлин намерен преодолеть разногласия между Германией и Польшей по вопросу "Северного потока-2".

"Это наша цель. Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России о том, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу", - сказала Меркель.

Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию. "Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.