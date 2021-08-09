Меркель едет в Украину

Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы в газовой сфере. Фото: Фото: president.gov.ua

В августе в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

Визит готовят на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы газовой сферы.

"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину. Это подтвердила немецкая сторона. Сейчас визит готовят на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита прозрачно. Это и вопросы переговоров о мире на Донбассе, и о безопасности в широком смысле, в том числе и в газовой сфере", - сказал Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров также подтвердил информацию о визите. "Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - написал он в Facebook.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. Президент России Владимир Путин 4 июня 2021 года объявил о завершении прокладки труб первой нитки газопровода. Вторую нитку планировали достроить через два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом.