Мэр Олевска пришел на митинг против своей деятельности и стал героем соцсетей

Мэр Олевска пришел на митинг против самого себя. Фото: РБК

Мэр города Олевск Житомирской области Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя и принимал в нем "активное участие", так как градоначальника не узнали.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – написал журналист Тарас Олейник в Twitter.

Сеть с восторгом и юмором восприняла "инициативу" мэра.

"Это настолько смешно, что даже не знаешь, как комментировать", "Веселий мер", "Они же голосовали за купюры, им некогда было кандидата рассматривать...", "Надеюсь, что он был оплачен", "двойной агент", "Получается мэр захватил власть с миньонами????", "Скажите протестующие добились своего", - в таком духе комментируют пользователи соцсети.

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Олевск — город районного значения на севере Украины, административный центр Олевского района в Житомирской области.