"Мэр - это завхоз" - почему "Слугам" не поверили на местных выборах

Ян Валетов о местных выборах. Фото: LIGA.net

Что "слуги" могли выиграть, если привели к власти людей с разными политическими интересами и симпатиями? Или только с меркантильными интересами. Были и те, которые баллотировались поражены телесериалом "Слуга народа". Коня и лань запрягли в одну телегу и он не смог сдвинуть, говорит о результатах местных выборов украинский писатель Ян Валетов.

"Результаты последних президентских и парламентских - больше о сердце, чем о мозге. Была вера в чудо, но такого не бывает. А местные выборы о том, будут теплые батареи в холодный зимний вечер. Уберут ли снег на вашей улице. Или стоять дальше мост, построенный еще при СССР. Мэр - это завхоз, а не политик. Имеет следить, чтобы было светло, вода, канализация, хорошие дороги и транспорт. чтобы работали больницы. Олег Филимонов - замечательный актер. Но какой из него мэр Одессы? В Харькове было понятно, что выигрывает Кернес. Даже то была тень его отца. Не всем импонируют его политические взгляды. Но голосуют как за хозяйственника ", - объясняет.

В Днепре мэр Борис Филатов набрал около 45%, а представитель "Слуги народа" Сергей Рыженко только 10%, по данным экзит-пола.

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"Победа Филатова была прогнозируема. Я удивлен, что не в первом туре. Борис Альбертович - не ангел, но ему не было альтернативы. Глава больницы имени Мечникова Сергей Рыженко - прекрасный организатор. Но его избирательная кампания была обречена. Не из-за личные качества, а репутацию политической силы, которая его заангажировала. "Слугам" не верят ".

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Приход Байдена не станет трагедией для нас, как и победа Трампа, считает украинский писатель Ян Валетов.