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Меньше земли в одни руки и никаких иностранцев - закон о рынке земли ко второму чтению

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Меньше земли в одни руки и никаких иностранцев - закон о рынке земли ко второму чтению
В случае принятия законопроекта во втором чтении, рынок откроется с 1 октября 2020 года. ФОТО: размещено с правом свободного использования на Википедии

Ко второму чтению в законопроект, которым должны открыть рынок земли, внесли несколько изменений.

Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook.

Он назвал 4 изменения, которые внесли в документ состоянию на утро 16 декабря.

По словам Мушака, "иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате".

"В это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума".

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Также уменьшат предельное количество земли, которую сможет купить/продать один человек или компания - сейчас речь идет о вариантах от 5 до 50 000 гектаров. По тексту законопроекта, принятого в первом чтении, таких было 200 000 гектаров.

Еще одним изменением станет то, что перепродажу земли ограничат дополнительными налогами.

И четвертым изменением советник премьера назвал удешевление кредитной ставки для аграриев до 5%.

"Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 хватит с головой. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки".

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.

Что предусматривает принятый законопроект:
- с первого октября 2020 году в Украине отменяют запрет на продажу земли с / х назначения
- землю смогут покупать граждане Украины, государство, общины, юридические лица (созданные по законам Украины)
- иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но должны отстранить ее в течение года
- один человек или компания (вместе со связанными лицами) сможет купить максимум 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины, максимум 8% в пределах одной области или Крыма, максимум 0,5% в пределах Украины. Речь идет именно о с / х земли.
- арендатор имеет преимущественное право на покупку земли
- граждане с правом пожизненного наследования земли государственной, коммунальной собственности и арендаторы, получившие право аренды через переоформления права на постоянное пользование, могут выкупить участки с рассрочкой до 5 лет
- до 1 января 2024 компании, конечным владельцем которых являются иностранцы / лица без гражданства, созданные не по украинским законам или другие страны - не могут купить землю с / х назначения государственной и коммунальной собственности, землю частной собственности, земли, выделенные на местах для личного с / х хозяйства, а также земельные доли.

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