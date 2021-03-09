Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников

Юлия Мендель предсказала Зеленскому большие достижения. Фото: censor.net

Президент Украины Владимир Зеленский уже вошел в учебники истории, показав на выборах "электоральную революцию". Еще одними достижениями будут борьба с олигархатом, полная трансформация страны и ее развитие как конкурентного государства.

Об этом заявила пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель в интервью изданию "ГОРДОН".

"В будущем о Зеленского еще многое напишут в учебниках. Он уже вошел как только выиграл эти выборы с такой электоральной революцией и еще войдет. И будет многое написано: и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выводе ее на совершенно другой глобальный уровень, о развитии нас как совершенно конкурентного государства", - сказала Мендель.

Она также считает, что 6-й украинский президент войдет в историю как человек, который будет формулировать украинскую самоидентичность.

"Которую пытались упростить какими-то формулами, которые никак не накладывались, которые он хорошо интуитивно понимает", - сказала Мендель.

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Отвечая на вопрос, будут ли называть именем Зеленского улицы, она указала на тот факт, что его именем уже называют детей.

"Я не знаю, как улицы, я этим не занимаюсь, но среди имен уже есть Зеленский", - ответила Мендель.

В Закарпатской области в мае 2020-го одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский. Он родился в лагере ромов на окраине Ужгорода. Его мать Маргарита рассказала, что давно планировала назвать сына в честь президента и гордится этим.