Мендель будет работать на канале Ахметова

Мендель примет участие в программе "Большая деолигархизация". Фото: УНИАН

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет участвовать в телепрограмме "Большая деолигархизация".

Она выходит на каналах "Украина" и "Украина 24".

"Как постоянный колумнист к нам только что присоединилась Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня", - говорится в анонсе.

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Программа выходит еженедельно в субботу в 22:00 на "Украину 24". На телеканале "Украина" - в понедельник в 00:10.

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фрагмент книги, где высказывается о языковом вопросе и идентичность украинцев. Мендель пишет, что она единственная полностью украиноязычная в семье, а первые годы жизни провела в херсонском селе, где царит "сочный суржик".