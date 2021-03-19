Мендель больше не будет ведущей телешоу

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не будет ведущей авторского телешоу. Фото: facebook.com/ Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не будет ведущей авторского телешоу "Взгляд из Банковой с Юлией Мендель на телеканале" Дом ".

Однако, продолжит появляться в выпусках шоу, но для участия будут привлекать и других спикеров. Об этом говорится в заявлении канала.

Представители канала извинились, что ввели в заблуждение зрителей.

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"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей на участие госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Просим прощения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу", - сказано в заявлении.

Однако ранее на странице в Facebook телеканал "Дом" анонсировал шоу именно как авторский проект Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объявила о запуске авторского проекта на телевидении - телешоу "Взгляд из Банковой с Юлией Мендель". Информацию об этом разместила в Facebook. В сообщении она назвала линию разграничения территории, подконтрольной Украины с территориями, оккупированными Россией, "контактной линией".