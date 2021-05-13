Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Фото: ТАСС

Виктору Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма, так как оккупированный Крым и РФ не признаны террористическими организациями.

"У нас признаны только "ЛНР", "ДНР "террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", — сказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он объяснил, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

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"Мы пошли с другой стороны. Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым. И поэтому именно мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду", — сказал Говда.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Виктору Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Медведчука суд отправил под домашний арест.