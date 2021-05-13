Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 648
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 126
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 504
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 639
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 432
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2052
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 198
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4275
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 180
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
4
3
12
4
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
Видео
Все видео
Медведчук в суде - трансляция заседания
Медведчук в суде - трансляция заседания
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
Интервью
1/5
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 369
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 639
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1692
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 819
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 243
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 23:36

Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину

  Комментировать
Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину
Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Фото: ТАСС

Виктору Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма, так как оккупированный Крым и РФ не признаны террористическими организациями.

"У нас признаны только "ЛНР", "ДНР "террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", — сказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он объяснил, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Главный трешняк - это не домашний арест Медведчуку" - сети

"Мы пошли с другой стороны. Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым. И поэтому именно мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду", — сказал Говда.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Виктору Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Медведчука суд отправил под домашний арест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчуку не инкриминируют финансирование терроризма. В Офисе генпрокурора объяснили причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 9081
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 7776
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 5661
После Covid-19 могут развится страшные болезни
После Covid-19 могут развится страшные болезни
 Просмотров: 4338
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4275
Политика
"Главный трешняк - это не домашний арест Медведчуку" - сети
"Главный трешняк - это не домашний арест Медведчуку" - сети
 Просмотров: 441
Ермак с послами G7 обсудил ситуацию на Донбассе
Ермак с послами G7 обсудил ситуацию на Донбассе Просмотров: 54
Акция "обыщем их вместе" не победит демократию - Криштафович
Акция "обыщем их вместе" не победит демократию - Криштафович Просмотров: 144
Медведчука отправили под домашний арест
Медведчука отправили под домашний арест 1 Просмотров: 756
Зеленский сменил состав СНБО
Зеленский сменил состав СНБО Просмотров: 684
Больше всего комментируют
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1
Память Героя Небесной сотни чествуют конкурсом етноблогеров
Голосов: 7008
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть