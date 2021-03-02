Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук попал под санкции СНБО. Фото: unian.ua

Санкций против депутата от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука ждали давно. Однако его боятся.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в программе "VIP с Натальей Мосейчук". И добавил, что был "двумя руками за" введение санкций против Медведчука и его окружения. Но до последнего опасался, что это как-то сорвется.

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"Когда Зеленский решил с открытым забралом сказать, что Медведчук - классовый враг украинцев - для меня это дорогого стоит. Но Медведчука боятся. Потому что временные исполнители, потому что никто не верит. Поэтому для вас сенсация, что, оказывается, Аваков семь лет министром сидит. У нас средний срок пребывания министров - год. Какая стратегия? Они думают о другом, многие из этих людей. И политиканы - то же самое. Я уже никем не буду. А большой Медведчук всегда будет большим Медведчуком. Принципы на первое место! Это очень важно", - сказал Аваков.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака - бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащим ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK. Санкции против телеканалов предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий.