Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова

Медведчук сказал, что на самолете была его дочь. Фото: YouTube

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что на борту его самолета из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

"Я пользуюсь этим самолетом соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери. И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", - сказал он "Радио Свободы".

Сказал, что на борту самолета, кроме его дочери, находились ее муж Андрей Рюмин и трое их детей. Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и встречался с ним в Омане.

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Ранее появилась информация о том, что на самолете побывал помощник президента России Владислав Сурков.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана в 2.37 ночи 9 января. Самолет приземлился в аэропорту "Киев". Зеленский прилетел чартерным рейсом из столицы Омана на самолете Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. Его использует авиакомпания с главным офисом в Мальте.