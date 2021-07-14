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Медведчук в одной из ранних монографий занимает проукраинскую позицию и критикует Россию - движение "ЧЕСТНО"

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Медведчук в одной из ранних монографий занимает проукраинскую позицию и критикует Россию - движение &quot;ЧЕСТНО&quot;
Медведчук когда-то критиковал Россию. Фото: РБК

Нашли монографию, написанную на основе диссертации народного депутата от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

Название монографии - "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства". В ней политик "с позиции украинского государственного патриота" объясняет необходимость поиска национальной идеи. Он вспоминает произведения украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко и заявляет, что духовная жизнь в Украине не укладывалась в шаблоны "московских кремлевских стандартов", сообщает общественное движение ЧЕСТНО.

"Первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно". Авторы исследования монографии усомнились в том, что автором всего текста был Медведчук.

Журналисты не могли найти диссертацию в открытом доступе ни в интернете, ни в библиотеке имени Вернадского. Монография на основе диссертации было опубликована тиражом в 3000 экземпляров сразу после того, как Медведчук защитил кандидатскую на звание доктора юридических наук в 1997 году.

Медведчук также пишет о логичности упадка СССР, критикует его экономическую модель и милитаризацию экономики.

В 1997 году Медведчук писал, что одна из причин экономического кризиса в Украине - "великодержавные амбиции российских правителей".

"В народе, прежде всего среди сельского населения, украинский язык всегда была основной; во-вторых, даже в советское время наиболее решительные представители украинской интеллигенции, в том числе и известные политические деятели, постоянно пытались расширить применение украинского языка в общественной жизни. Словом, борьба за язык шла все время, и это делает честь представителей украинской интеллигенции", - говорится в монографии.

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Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество нардепа от прокремлевской ОПЗЖ, подозреваемого в государственной измене Тараса Козака. СБУ объявила нардепа в розыск.

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