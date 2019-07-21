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воскресенье, 21 июля 2019 23:47

Медведчук: В коалицию со "Слугой народа" не пойдем

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Медведчук: В коалицию со &quot;Слугой народа&quot; не пойдем
Медведчук объяснил, почему не будет объединяться с Зеленским. Фото: Обозреватель

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет объединяться в коалицию со "Слугой народа".

"Я пока подобной ситуации не вижу и даже не могу смоделировать. Вряд ли подобное произойдет, и наши представители не будут во власти, потому что мы в оппозиции. Мы не готовы входить в коалицию с партией "Слуга народа", с господином Зеленским. Мы стоим на разных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, его партия будет в оппозиции бороться за "экономический курс страны" и за "восстановление экономических связей с РФ".

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21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно данным главных экзит-полов, на выборах победу одержала партия "Слуга народа". Она набирает чуть больше 44%. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа - За жизнь" (более 12%), "Европейская Солидарность" (более 8%), "Батькивщина" (около 7,5%) и "Голос" (около 6%).

На грани статистической погрешности находится также и партия "Сила и честь".

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