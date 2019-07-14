Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ

Медведчук - это агент-вербовщик. Фото: Korrespondent.net

Одиозный политик Виктор Медведчук - это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский". Это человек, получивший новые возможности с тех пор, как стал кумом президента РФ Путина. Рассказал аналитик, в прошлом советский разведчик и однокурсник Путина из института КГБ, Юрий Швец в интервью Обозревателю.

"На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. И учитывая круг его связей, это самая ценная информация", - отметил он.

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"К счастью, советы, которые он дает Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-осведомитель Медведчук бесценный", - отметил Швец.

Добавил, что Медведчук вербует людей.

"Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние несколько лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет война против агрессора, агентом которого он?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах".

Виктор Медведчук баллотируется в Верховную Раду в списке партии "Оппозиционная платформа - При жизни" под проходным номером три.