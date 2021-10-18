Медведчук отреагировал на условие обмена от Зеленского

Обмен Виктора Медведчука "совершенно не интересует". Фото: Виктория Рощина, hromadske

Подозреваемый в госизмене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук утверждает, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Озвученная президентом Владимиром Зеленским идея об обмене его совершенно не интересует.

Соответствующее заявление нардепа обнародовали на сайте ОПЗЖ.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им несмотря на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властями. Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея необоснованна. И она меня совершенно не интересует", - заявил Медведчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко

Добавил, что президент, "игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть упала Украина".

Медведчук назвал возбужденные в отношении его уголовные дела "незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями".

Нардеп отметил, что будет "бороться за восстановление справедливости и торжество закона" и за привлечение к уголовной ответственности тех, кто занимался его "политическим преследованием".

Владимир Зеленский заявил, если бы Российская Федерация подтвердила, что у нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука есть российское гражданство, Украина бы рассмотрела возможности его обмена на пленных граждан Украины.