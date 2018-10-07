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воскресенье, 07 октября 2018 20:04

Медведчук отправился на росТБ

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Представитель Украины в контактной группе в Минске, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявляет, что Россия "не агрессор". Об этом он сказал на российском федеральном канале ТВЦ.

 

Интервью с ним в формате ток-шоу вел кремлевский пропагандист, сторонник оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе Дмитрий Куликов.

"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", - заявил Медведчук.

О оккупированом Россией Крыме кум Путина сказал: "Согласно действующему законодательству Украины, Крым - это Украина. К сожалению, де-факто, это сегодня Россия".

При этом Медведчук заявил, что отдыхает на оккупированном полуострове: "Крым - это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше".

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Ранее Виктор Медведчук заявлял, что хочет в составе партии "За життя" попасть в Верховную Раду.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.

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Дата
07
октября

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