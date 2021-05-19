Медведчук не обжаловал решение апелляционного суда по делу книги о Стусе - издательство

Медведчук проиграл дело о Стусе. Фото: РБК

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Издательство Vivat выиграло апелляцию по делу о распространении тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука, сообщает пресс-служба.

19 марта Апелляционный суд отменил запрет книги.

"Однако после объявления этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу. На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили", - заявили в издательстве.

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В октябре 2020 Дарницкий районный суд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса без разрешения пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.