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суббота, 02 января 2021 13:11

Медведчук говорит, что украинская фирма просит зарегистрировать российскую вакцину от Covid-19. В Минздраве это отрицают

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Медведчук говорит, что украинская фирма просит зарегистрировать российскую вакцину от Covid-19. В Минздраве это отрицают
Медведчук пытается продвигать "Спутник V" в Украине. Фото: pexels.com

Харьковская компания "Биолек" просит Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр МЗ зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил об этом на канале "112". Сказал, что российская вакцина является единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства.

Передача займет 2 недели, организовать производство вакцины можно за срок от 3 до 6 месяцев, сказал Медведчук.

Директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида в ответ на запрос "Украинской правды" заявил, что министерство не получало заявлений о регистрации вакцин от коронавируса.

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"Государственную регистрацию лекарственного средства осуществляет МЗ Украины на основании заявления, поданного с целью государственной регистрации лекарственного средства, и результатов экспертизы регистрационных материалов на такое средство, проведенной Государственным экспертным центром МЗ Украины, в порядке, определенном Минздравом Украины. На сегодня таких заявлений в Минздрав Украины не поступало", - сказал он 29 декабря.

В октябре нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук ездил к президенту РФ Владимиру Путину в его резиденцию Ново-Огарево. Там хвастался, что в оккупированном Крыму колол себе российскую "вакцину" от коронавируса.

После этой поездки в Службу безопасности Украины и Министерства здравоохранения написали обращение.

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