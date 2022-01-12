Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию

Группа народных депутатов Украины отправилась с официальным визитом в Турцию. Одна из целей поездки – оборонное сотрудничество.

Фото опубликовал Укрінформ.

Украинскую делегацию возглавляет сопредседатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров.

С ним в Анкаре находятся депутаты из "Слуги народу" Игорь Копытин, Роман Грищук, Сергей Швец, от "Європейської солідарності" Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий, "Голос" – Роман Костенко, Александра Устинова. Также – глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Возложили цветы в мавзолее Ататюрка.

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"Турция была одним из первых государств, признавших восстановление независимости Украины, не признающих незаконную оккупацию Крыма и Донбасса, поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства на всех международных площадках.

Стратегическое партнерство между Украиной и Турцией дает конкретные результаты в разных сферах – от оборонной промышленности до научно-технической и торгово-экономической до культурно-гуманитарной", – написал Умеров в книге почетных посетителей мавзолея.

Сегодня встретятся с главой большого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом и рядом чиновников страны, главой парламентской делегации Турции в ПАСЕ Ахметом Йылдызом.

Кроме Анкары депутаты посетят Стамбул.

В октябре прошлого года министры иностранных дел Украины и Турции говорили о создании альянса по безопасности в Черноморском регионе. Турция участвовала в саммите "Крымская платформа", состоявшемся в Киеве в августе.