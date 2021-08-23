МАУ может прекратить работу: в СНБО назвали причины

Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов перед госпредприятием "Украэродвижение" и аэропортом "Борисполь".
Ситуацию с долгами Совет национальной безопасности и обороны поручил урегулировать правительству. Об этом сообщает LIGA.net.
"Кабинету министров в течение месяца нужно принять меры для обеспечения безопасного и перебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим", - сказал во время брифинга секретарь совета Алексей Данилов.
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Секретарь СНБО добавил, что правительству отводится месяц для того, "чтобы мы были уверены, чтобы ситуация с украинской авиакомпанией Аэромир не повторилась вновь".
В 2012 году крупнейшая авиакомпания страны Аэромир объявила о банкротстве. Ее долги превысили 4,27 млрд грн.
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