Мать Саакашвили планирует принять участие в выборах в Грузии

Угулава раскритиковал решение ЕНД выдвинуть Аласания в качестве мажоритарного кандидата. Фото: Reuters

Мать експрезидента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вероятно станет мажоритарным кандидатом от "Единого нацдвижение" в Зугдидском избирательном округе, Грузия.

Об этом сообщил член ЕНД Коба Накопиа в эфире ТВ "Пирвели".

"Мы предоставим информацию по кандидатурам мажоритарных депутатов, и в частности по кандидатуре госпожи Гиули. Вероятно она станет Зугдидским мажоритарием ", - сказал он.

В тоже время, лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава раскритиковал решение ЕНД выдвинуть Аласания в качестве мажоритарного кандидата. Он заявил, что "политика - это не семейный бизнес" и что она будет символическим кандидатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ждет тюрьма - в Минюсте Грузии отреагировали на готовность Саакашвили стать премьером

Критику Угулавы в "нацруси" назвали "истерией". Накопиа убежден, что критики данного решения, опасаются неблагоприятного исхода выборов.

"Это комментарии людей в состоянии истерики. Я не могу оценить это иначе, думаю они уверены, что их участие в выборах закончится очень тяжелым исходом. Госпожа Гиули обязательно победит в Зугдиди. Это обычно выходит за рамки истерии. Я не собираюсь это комментировать ", - отметил он.

Председатель исполнительного комитета реформ Украины, експрезидент Грузии Михаил Саакашвили дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Он объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не в полный срок, а на стабилизационный период, пока Грузии не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором она сейчас находится.