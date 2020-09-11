Мать Саакашвили планирует принять участие в выборах в Грузии

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 729
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 594
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1485
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1161
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 531
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 648
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
5
4
1
7
В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами &quot;русиш швайне&quot;
В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами "русиш швайне"
Переселенцы пикетировали Офис президента
Переселенцы пикетировали Офис президента
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники
"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2358
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10008
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 144
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
пятница, 11 сентября 2020 21:18

Мать Саакашвили планирует принять участие в выборах в Грузии

  Комментировать
Мать Саакашвили планирует принять участие в выборах в Грузии
Угулава раскритиковал решение ЕНД выдвинуть Аласания в качестве мажоритарного кандидата. Фото: Reuters

Мать експрезидента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вероятно станет мажоритарным кандидатом от "Единого нацдвижение" в Зугдидском избирательном округе, Грузия.

Об этом сообщил член ЕНД Коба Накопиа в эфире ТВ "Пирвели".

"Мы предоставим информацию по кандидатурам мажоритарных депутатов, и в частности по кандидатуре госпожи Гиули. Вероятно она станет Зугдидским мажоритарием ", - сказал он.

В тоже время, лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава раскритиковал решение ЕНД выдвинуть Аласания в качестве мажоритарного кандидата. Он заявил, что "политика - это не семейный бизнес" и что она будет символическим кандидатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ждет тюрьма - в Минюсте Грузии отреагировали на готовность Саакашвили стать премьером

Критику Угулавы в "нацруси" назвали "истерией". Накопиа убежден, что критики данного решения, опасаются неблагоприятного исхода выборов.

"Это комментарии людей в состоянии истерики. Я не могу оценить это иначе, думаю они уверены, что их участие в выборах закончится очень тяжелым исходом. Госпожа Гиули обязательно победит в Зугдиди. Это обычно выходит за рамки истерии. Я не собираюсь это комментировать ", - отметил он.

Председатель исполнительного комитета реформ Украины, експрезидент Грузии Михаил Саакашвили дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Он объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не в полный срок, а на стабилизационный период, пока Грузии не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором она сейчас находится.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать Саакашвили планирует принять участие в выборах в Грузии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Основали крупнейший украинский профессиональный хор

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол Англии

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 8532
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 7434
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 6075
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 5958
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 5940
Политика
В Украине предлагают ввести обязательную вакцинацию для работников
В Украине предлагают ввести обязательную вакцинацию для работников Просмотров: 387
В "Слуге народа" отвергают новую возможность инспекции позиций ВСУ
В "Слуге народа" отвергают новую возможность инспекции позиций ВСУ Просмотров: 171
Боевики прицельно обстреляли украинские позиции - Зеленский
Боевики прицельно обстреляли украинские позиции - Зеленский 1 Просмотров: 486
Из-за ошибок депутатов агитация на грани срыва
Из-за ошибок депутатов агитация на грани срыва Просмотров: 297
Шкарлет будет оспаривать решение о плагиате
Шкарлет будет оспаривать решение о плагиате Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
7
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 17691
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua