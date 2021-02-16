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вторник, 16 февраля 2021 13:57

Марьян Заблоцкий после лоббизма аграриев и табачного бизнеса пошел в игорку - эксперт

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Марьян Заблоцкий после лоббизма аграриев и табачного бизнеса пошел в игорку - эксперт
Нардеп Марьян Заблоцкий. Фото: Latifundist.com

Депутат Верховной Рады, "Слуга народа" Марьян Заблоцкий, который был замечен на лоббировании крупных агропроизводителей и табачных компаний, направился в игорный бизнес.

Об этом рассказал в блоге на сайте "Дело" Дмитрий Марунич.

Он отметил, что Заблоцкий работал помощником нардепов от конкурирующих политических сил - в 7-м созыве был помощником Владимира Пилипенко от "Батькивщины", а в 8-ом - Алексея Мушака из "БПП" - родственника совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Как пишет автор блога, Веревский мог содействовать Заблоцкому в парламенте. Депутат в ответ начал работать с "группой латифундистов" и проталкивать инициативы для агробизнеса и непосредственно "Кернел". Заблоцкий и Олег Кулинич протянули закон о снижении НДС в пользу владельцев агрохолдингов, и бюджет начал терять сотни миллионов. Как отмечает эксперт, закон "Заблоцкого-Кулинича" идет вразрез с меморандумом с МВФ, предоставляя преимущества отдельным предприятиям. Депутаты также практически довели до кризиса Комитет по налоговой политике – его глава публично не поддержал закон, указав на риски коррупции.

"Кулинич, Заблоцкий и руководитель "За майбутнє" Палица инициировали постановление об отставке Гетманцева с поста главы комитета. Ведь тот выступил категорически против законопроекта №3656 и призвал членов комитета не поддерживать его", - рассказал Михаил Шнайдер.

Марунич отметил, что Заблоцкий также был уличен в лоббировании табачной компании. Его ОО "Украинское общество экономических свобод" с 2017 по 2019 получило от "Филипп Моррис Украина" 12 млн грн, а сам он принялся отстаивать интересы компании в качестве главы Общественного совета при комитете ВРУ, в частности, по регулированию таможенных ставок. Заблоцкий очернял конкурентов компании и готовил проекты, предусматривающие послабления для производителей табачных изделий по рекламе, возрасту продажи изделий и так далее.

С февраля Заблоцкий занялся игорным бизнесом. Депутат участвовал в доработке законопроекта №2713 об изменениях в Налоговый кодекс и определении ставок налогов для игорного бизнеса и лотерей. Представители разных секторов пытались продавить преференции для себя через комитет, на сайте ВРУ появилось несколько проектов, предусматривающих разные ставки, и 8 февраля Заблоцкий зарегистрировал проект №5043. В нем ставки для лотерей были установлены выше, чем для казино, букмекеров и автоматов. Речь идет о преференциях представителям азартного бизнеса в ущерб лотерее, которую считают безвредной альтернативой относительно риска лудомании.

"Автор законопроекта намекнул представителям лотерейного бизнеса на стоимость своей позиции в этом вопросе. Те платить отказались, в результате - новый законопроект, с "задранными" ставками налогов для лотерейного бизнеса", - заметил эксперт, который участвовал в разработке проекта в 2019 году.

"Набив руку на содействии крупным аграриям (потери бюджета), подвизавшись адвокатом у крупного табачного бизнеса (здоровье украинцев), депутат Заблоцкий теперь ищет альтернативные способы подзаработать на депутатстве, не гнушаясь, похоже, даже элементарным вымогательством. И если сегодня в поле его интересов попали игорный бизнес с лотереями (здоровье общества), то что будет завтра? Медицина? Оборонка?", - рассказывает Марунич.

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