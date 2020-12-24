Марина Порошенко призвала Киевсовет не повторять ошибки власти: в программе развития Киева искаженные приоритеты

Марина Порошенко: "После аудита депутатов из "Европейской Солидарности" Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницы"

Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян.

Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат из фракции "Европейская Солидарность" Марина Порошенко.

Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, зато выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

"Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал - не ошиблись ли они с выбором. Действительно ли выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами из Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году", - отметила Порошенко.

Она отметила, что во фракции "Европейская Солидарность" подробно изучили проект Программы экономического и социального развития Киева.

"У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства - это точно не на сомнительное "большое крадивництво", а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим", - отмечает Порошенко.

"На государственном уровне мы уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения. Поэтому наша задача как депутатов - не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку", - убеждена Порошенко.

Она напомнила, что после аудита депутатов из "Европейской Солидарности" Киевсовет нашла и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницы.

"Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше. Потому что своевременное реагирование - это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных на коронавирус", - считает Порошенко.

"Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в Программу, касаются насущных вопросов. Зато в розданном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны - миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой - сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса", - возмущается председатель профильной комиссии.

"Именно поэтому эти риски не дают "Европейской Солидарности" весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором нам ее навязывают. Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян", - резюмировала Порошенко.