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суббота, 14 августа 2021 14:12

Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом

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Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Тамара Гориха Зерня / Facebook

Волонтер Тамара Гориха Зерня, заядлая садовница, рассказала об обмене профессиональным опытом с женой пятого президента Украины Мариной Порошенко. Что выращивает в саду бывшая первая леди, какие цветы любит больше всего и как ухаживает за сосной?

"Первая леди пригласила меня к себе домой, чтобы показать сад. (Привет моему селу и молодому саду, в котором десять саженцев из ста не перезимовали). Я позже объясню, как получилось, что мы с пани Мариной наладили аграрные отношения, а сейчас расскажу, как это было", – пишет писательница и волонтер Тамара Гориха Зерня на своей странице в Facebook.

"Пани Марина? Извините, не узнала. А что вы сейчас делаете?"

"Обрезку, вот тут формируем. Пойдемте, я все покажу", – рассказывает Тамара о своем визите в усадьбу Порошенко.

Волонтерке Марина Порошенко рассказала, что мечтает превратить свой дом в ботанический парк, и более десяти лет работает над этой мечтой. Жена пятого президента училась на профессиональных курсах, а также советовалась с лучшими селекционерами и садоводами Украины и Европы, ее прекрасно знают в крупнейших питомниках и маленьких частных магазинчиках.

Тамара Гориха Зерня говорит, что Марина – мастер по фигурной обрезке, и собственноручно стрижет спиральками и волнами все кипарисы и другие хвойные на трех гектарах.

Например, Марина провела практический мастер-класс того, что надо делать, чтобы сосна на дворе выросла пушистой:

"У нее больше тысячи кустов роз, которые, правда, плохо перезимовали – и это сделало нас практически родственниками, потому что мои двадцать кустов в селе тоже померзли. Что она фанат гортензий, и мы с ней чуть ли не на четвереньках проползли несколько соток, обсуждая варианты подпитки этого капризного цветка. Потому что голубое соцветие получить каждый сможет, просто подливай железом и все. А вы попробуйте добиться розового, малинового оттенков фуксии! А размер гроздей в зависимости от затенения? А растения-компаньоны?" – пишет волонтер.

Она рассказывает, что в целом принцип построения сада непрерывного цветения, чтобы с марта по декабрь цвело, – любимая тема на садоводческих форумах.

"Марина высаживает белые тюльпаны сплошным морем поверх хостов; хосты поднимаются именно тогда, когда отцветут тюльпаны, это очень красиво", – отмечает она.

В усадьбе Порошенко писательница видела белок, говорит, они там живут. А со стороны реки деревья защищены металлической сеткой от бобров, хотя бобры все равно отгрызают ветки на метровой высоте. И есть семейство диких уток, которые вообще не обращают внимания на людей.

Но писательница и бывшая первая леди Украины говорили не только о растениях, но и о людях.

"И знаете что? Я видела перед собой очень свободную женщину. Это свобода того сорта, который приобретается в огне, может даже в буквальном смысле. Когда человек понимает, что больше его никто и ничем не сможет допечь, потому что все что могли – они уже сделали. Когда каждый твой шаг выворачивается и рассматривается под микроскопом, чтобы потом собрать нарезку максимально отвратительных помоев, лжи и обесценивания, – так вот, после такого у тебя лишь два пути. Ты либо перестаешь ходить, либо идешь с высоко поднятой головой, не реагируя на шипение в спину", – пишет Тамара.

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"Марина, как вы думаете, ваши грядки тоже используют против вас?"

"Не обращайте на это внимания, просто не обращайте внимания. Мы сейчас посидим, и я вам персики покажу. Хотите научу правильно обрезать? Это очень легко. И мы еще потом в одно место сходим, у меня гриб вырос, очень красивый", – вспоминает писательница этот разговор.

Тамара Гориха Зерня рассказала, что сейчас они с Мариной Анатольевной работают над одним масштабным проектом. Однако подробности его она пока не раскрывает.

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице.

В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Архиерейскую Божественную Литургию в Зарванице возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Нынешнее паломничество посвященно 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

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