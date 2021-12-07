Макрон тоже хочет переговорить с Путиным и Зеленским

Макрон анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным. Фото: РБК

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в ближайшие дни со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским – Владимиром Путиным. Будут говорить о военной эскалации России у границ Украины.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон считает "необходимым продолжать исследовать пути и средства для обеспечения деэскалации напряженности между двумя странами".

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О дате и формате возможных переговоров между президентами России, Франции и Украины - пока неизвестно.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский будет говорить по телефону с главой США Джо Байденом. Стороны обсудят, в частности, состоявшийся 7 декабря онлайн-саммит Байдена-Путина. Байден и Путин обсудили ряд тем в отношениях США и России. Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной, кибернетическими и региональными проблемами. На фоне разговора лидеров государств Конгресс США отказался вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. В то же время, предусмотрел усиление военной помощи Украине.