Макрон написал пост на русском языке

Макрон назвал РФ "очень глубокой европейской страной". Фото: https://www.rbc.ua

Президент Франции Эмануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным перешел на русский язык, написав о России комплиментарный пост в Facebook.

При этом он назвал РФ "очень глубокой европейской страной".

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс в отношении многих политических и экономических вопросов, ведь мы прикладываем усилия для развития франко-российских отношений. Я убежден, что во время этого многостороннего перехода мы должны развивать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией ", - написал президент.

В свою очередь глава РФ отметил, что в идею "Европы от Лиссабона до Владивостока" верил еще французский генерал и президент Шарль де Голль. Путин сказал: "То, что сегодня может показаться невероятным, завтра может оказаться неизбежным".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон назвал Путину условие возвращения России в G8

Встреча Владимира Путина и Эмануэля Макрона состоялась 19 августа во Франции. Одной из главных тем, которые обсуждали лидеры, стали Украина и российская агрессия.