"Майдан вышел на протест, чтобы таких как вы не было на нашей земле" - Семьи Героев Небесной Сотни ответили Портнову

ОО Семьи "Небесной Сотни" прокомментировала заявления Андрея Портнова в отношении Революции Достоинства

"Невиданный цинизм и наглость" - ОО Семьи "Небесной Сотни" прокомментировала заявления экс-главы администрации Януковича Андрея Портнова в отношении Революции Достоинства.

Ранее в своих постах одиозный политик называл Евромайдан - "воровской революцией" и заявлял, что события на Майдане не имеют отношения к достоинству. Портнов лично обращался в Генпрокуратуру с угрозами.

ОО "Семьи "Небесной Сотни" напомнила Андрею Портнову ради чего Герои вышли на Майдан: "Герои Небесной Сотни и участники Майдана вышли на протест, чтобы таких как вы и близко не было на нашей земле".

"Так вот, Портнов - мы, украинцы, имеем Достоинство и умеем его защищать, все и всех купить или запугать не получится. А вот "воров" государства, мы гнали и будем гнать", - написала ОО "Семьи "Небесной Сотни".

23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника спецрасследований Сергея Горбатюка, который занимался делами расстрелов на Майдане. Андрей Портнов также отреагировал на это кадровое решение ГПУ, заявив, что снять с должности "начальника департамента Майдана" мало - он должен сидеть за решеткой.