Магазины "Спортмастер", на которые наложили санкции, продолжают работать

родавцы ни одного распоряжения о закрытии магазинов не получали Фото: 24tv.ua

Магазины российской сети "Спортмастер", на которые правительство наложило санкции, в воскресенье, 21 февраля, работают в Украине в обычном режиме.

Продавцы ни одного распоряжения о закрытии магазинов не получали, пишет 24tv.ua.

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Операторы сети предупреждают клиентов, что хотя сегодня сбоев в работе "Спортмастера" нет.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против сети розничной торговли "Спортмастер". Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Именно эта компания владеет одноименной сетью магазинов "Спортмастер" в Украине и других странах.