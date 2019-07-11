Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон

Президент говорит, что ему не хватает цензурных слов после поездок по стране. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает усилить люстрацию.

Об этом он заявил в видеообращении.

Команда президента разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, голов государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагают народных депутатов и членов правительства этого периода.

"За менее чем 2 месяца на должности, особенно после последних поездок по стране, ощущение одно - просто не хватает цензурных слов. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю - это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово", - заявил Зеленский.

Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень?

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики Януковича, который называет граждан "ублюдками", выбивает из рук телефоны и обещает "дать им по морде"?

Я каждый день ломаю голову - что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством ", - добавил глава государства.

Обновляется.