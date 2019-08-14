Люстрированного Голомшу восстановили в ГПУ

ГПУ не предоставила доказательств действий или бездействия Голомши, направленных на узурпацию власти Януковичем, подрыв национальной безопасности или нарушение прав человека. ФОТО: Facebook Николай Голомша

Окружной админсуд Киева восстановил в должности первого заместителя генпрокурора люстрированного Николая Голомшу. Он судился за свою должность с 2014-го.

О решении суда стало известно 14 августа.

"Принял - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя Генерального прокурора Украины и принял восстановить Николая Голомшу в должности", - говорится в сообщении суда.

Суд объяснил восстановление Голомши тем, что при увольнении по закону "Об очистке власти" (то есть в результате люстрации. - Gazeta.ua) в каждом случае надо доказывать вину работника. ГПУ не предоставила доказательств действий или бездействия Голомши, направленных на узурпацию власти Януковичем, подрыв национальной безопасности или нарушение прав человека.

"Учитывая то, что занимаемая Николаем Голомшей должность в ГПУ не была политической должностью, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что, в свою очередь, обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточной и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении ", - сообщили в суде.

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19 ноября 2014 первый экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша подал иск о незаконном увольнении из Генпрокуратуры. Его освободили по закону "Об очистке власти".