Люстрация для всех: Зеленский настаивает на третьей попытке

Зеленский хочет люстрировать президента, министров и нардепов 2014-2019 годов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убежден, что Верховная Рада с третьего представления примет предложенный им законопроект о распространении иллюстрации на топ-политиков, которые занимали высокие должности в 2014-2019-х.

Об этом Зеленский заявил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"За 2 неполных месяца мы подали в Верховную Раду 16 законопроектов, в том числе о наказании за незаконное обогащение. Вчера мы второй раз подавали. Что ж, ждем третий раз. Думаю, третий раз будет окончательным и успешным", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не смотрел "Сватов" - под люстрацию: политики "оценили" идею Зеленского

Президент Владимир Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Зеленский просил председателя Верховной Рады Андрей Парубий провести внеочередное заседание, на котором, в частности, рассмотреть законопроект о люстрации. Парубий ответил, что регламент не предусматривает проведение заседания после завершения сессии.