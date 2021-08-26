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четверг, 26 августа 2021 19:48

"Людям надо видеть своих защитников" – писатель объяснил, почему нужен парад

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&quot;Людям надо видеть своих защитников&quot; – писатель объяснил, почему нужен парад
Есть понимание, что появились люди, которые могут воевать за Украину, говорит Ян Валетов. Фото: the-village.com.ua

Парад ко Дню Независимости нужен, потому что людям надо чувствовать, что их есть кому защищать. Появились военные, которые могут воевать за Украину. Об этом Gazeta.ua рассказал писатель Ян Валетов.

"Я вижу, что с каждым годом картинка войска все лучше. Не знаю, что внутри. Надеюсь, что тоже происходят изменения. Я помню, как были одеты наши солдаты 2014-го. И сейчас вижу прекрасную форму, тактические очки, вижу технику. Людям надо чувствовать, что есть кто-то, кто их защищает", – говорит писатель.

Добавляет: "Нет впечатления, что это страшная сила. Зато есть понимание, что появились люди, которые могут воевать за Украину. И мы видели технику, мы учимся сами делать и восстанавливать. Это очень хорошо".

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В этом году в информационном поле звучит тезис, что мы празднуем именно "восстановления независимости", а не рождения страны 30 лет назад. С точки зрения истории можно спорить с этим, комментирует писатель.

"А с точки зрения идеологии – это правильная позиция. Преемственность, которая объявляется на государственном уровне – это объединяющая тема, которую хочется поднимать. Что мы были, а потом нас не было, но мы снова вместе. Об этом можно много говорить. Но в конце концов имеет право то, что объединяет людей. То, что действительно заставит человека из Франковска и Северодонецка сказать: "мы были вместе и снова объединились". Лучше будет "святая ложь", но мы будем вместе", – говорит Валетов.

24 августа Украина отпраздновала 30-летие независимости. В Киеве состоялся торжественный парад войск. В нем приняли участие колонны различных родов войск, органов внутренних дел, курсанты военных учебных заведений.

Над Киевом пролетели боевые самолеты и вертолеты, по Крещатику проехали колонны военной техники. Продемонстрировали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

В параде приняли участие подразделения США, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии. Приняли участие более 5 тис. украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ.

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Дата
26
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