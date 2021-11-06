Ляшко выбрал кандидатуру на должность главы Нацслужбы здоровья

Наталья Гусак победила на конкурсе кандидатов на должность НСЗУ. Фото: molbuk.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

"Я выбрал кандидатуру, которую буду просить Кабмин утвердить и назначить на должность председателя. Кандидатов на должность было три. Это - Самофалов, Бойко и Гусак. По результатам собеседования и общения со всеми, победительницей стала Наталья Гусак, которая сегодня является заместителем председателя Черновицкой ОГА", - сказал Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает УНИАН.

Гусак получила наивысшее количество баллов по результатам этапов конкурса, которые предшествовали собеседованию.

Вторым в рейтинге был Дмитрий Самофалов, третьей – Татьяна Бойко.

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Наталья Гусак работает заместителем главы Черновицкой ОГА с января 2020 года, где курирует медицинское направление и возглавляет госпитальную совет. До этого она была советником главы, а еще раньше была региональным координатом внедрения реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.