Ляшко в ПАСЕ сделал то, что должна делать власть - эксперт

Олег Ляшко сегодня выступил на сессии ПАСЕ.

Он жестко раскритиковал вопрос о возвращении России в состав Ассамблеи Совета Европы. Он отметил, что четыре года назад из-за аннексии Крыма и оккупацию Донбасса Россию исключили из ПАСЕ.

"Путин не выполнил ни одного требования, его войска продолжают убивать украинских граждан. Сегодня российские диверсанты на моей родной Черниговщине взорвали склад боеприпасов, в результате чего эвакуированы десятки тысяч человек. 2 миллиона украинцев лишены родного дома, не имеют работы. Путинские войска продолжают убивать людей в Сирии. Кроме Украины, оккупирована часть Грузии, Молдовы, Азербайджана. Более шести военных конфликтов на европейском континенте на совести Кремля! ", - отметил лидер РПЛ на своей странице Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко о возвращении России в ПАСЕ: Деньги не могут быть важнее принципов

Автор: "Інформатор" Ляшко выступил в ПАСЕ

Выступление украинского политика стало одной из причин, почему вопрос возвращения России сняли с рассмотрения.

"Ляшко совершил смелый поступок, в отличие от других украинских политиков. Он сделал то, что должна делать власть. Более того, он достиг результата, поскольку резолюцию о возвращении России в состав ПАСЕ не приняли. Удачно выступил перед представителями ПАСЕ, защищая национальные интересы перед международным сообществом. Выразив важную и четкую политическую позицию, он смог твердо заявить, что Украина будет защищать собственные интересы любой ценой и не допустит присутствия России в качестве полноценного члена ПАСЕ ", - комментирует событие политолог Антон Визковский.

Напомним, что Олег Ляшко сказал российским журналистам, что Крым вернется в Украину.